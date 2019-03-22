2019-03-22T13:32:11+03:00
Общество

Форум "Территория смыслов" из Владимирской области переедет в Московскую

Проект переформатируют в мастерскую управления
Артём Черепанов
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Молодежный форум "Территория смыслов" потеряет географическую привязку в названии и сменит прописку. С 2019 года он будет проводиться в Подмосковье.

Проект "Территория смыслов" получит название "Сенеж" и будет реализовываться АНО "Россия - страна возможностей". Мастерская управления должна стать круглогодичным лагерем.

Отметим, форум "Территория смыслов" проводился на озере Запольском во Владимирской области четыре года подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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