2019-03-22T11:19:29+03:00
Спорт

В Муроме может пройти турнир молодежных команд ПФЛ

В нем примут участие команды пяти территориальных зон второго дивизиона
Артём Черепанов
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19 марта в Муроме состоялось совещание руководителей клубов зоны "Запад" ПФЛ под руководством главы лиги Андрея Соколова. Во время совещания представители девяти футбольных клубов обсудили возможность запуска нового турнира - "Кубка Надежды". Руководство ПФЛ предполагает провести его в Муроме.

В турнире предполагается участие молодежных команд клубов всех пяти территориальных зон ПФЛ.

Кроме того, руководство ПФЛ планирует запустить турнир, схожий с Кубком ФНЛ. Называться он будет "Кубком городов", участие в нем смогут принять как команды ПФЛ и любительские коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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