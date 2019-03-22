2019-03-22T10:23:43+03:00
Общество

На Владимирской ТЭЦ-2 идет плановый капитальный ремонт котлоагрегата №9

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На Владимирской ТЭЦ-2 выполнено более половины работ в рамках планового капитального ремонта котлоагрегата №9. Мероприятия проводятся согласно графика программы ремонтов основного оборудования Владимирского филиала «Т Плюс» в 2019 году. На модернизацию котлоагрегата будет направлено почти 3 млн рублей.

В рамках подготовки генерирующего оборудования будут проведены ремонты шахты котла, внутрибарабанных устройств, многочисленных трубопроводов, арматуры высокого и низкого давления и газовой арматуры. Также будет полностью обновлен паропровод котлоагрегата. Специалисты должны будут завершить капитальный ремонт 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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