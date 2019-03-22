В Суздальском районе мужчина выращивал дома марихуану

22 Март 09:45 2019-03-22T09:45:23+03:00

Но не для продажи, а для собственного потребления

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В Суздальском районе полицейские задержали 28-летнего местного жителя. У него в квартире нашли измельченные части растений зеленого цвета. Экспертиза показала, что это была марихуана массой более 83 граммов, сообщает пресс-служба УМВД.

Как выяснилось, мужчина купил семена и выращивал их дома на специальной площадке. Затем растения высушил и хотел использовать для собственного потребления.

С таким же наркотиком задержали на улице Мурома 29-летнего местного жителя. В кармане у него были свертки с марихуаной общей массой более 9 граммов.

В настоящее время на мужчин возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотических средств.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU