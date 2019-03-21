Владимирцы узнают "Легенды старой скрипки"

21 Март 18:51 2019-03-21T18:51:50+03:00

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В течение года в экспозициях Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального с 10 лекциями-концертами выступит известный скрипач, педагог, искусствовед Трояновский.

Первая авторская программа Трояновского посвящена легендарным итальянским скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским последователям. Об истории возникновения скрипки, о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных инструментов, о судьбах великих творцов лектор говорит увлеченно, драматично, с любовью.

Эта любовь будет петь в музыке, которую исполнит Трояновский, взяв в руки скрипку и смычок. Гости музея услышат произведения Николо Паганини, Петра Чайковского, Клода Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Арканджело Корелли…

Концерт пройдет в "Палатах" 30 марта. Начало - в 13 часов. Цена билета - 100-150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU