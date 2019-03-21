2019-03-21T18:51:50+03:00
Звезды

Владимирцы узнают "Легенды старой скрипки"

Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает новый культурно-образовательный проект
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение года в экспозициях Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального с 10 лекциями-концертами выступит известный скрипач, педагог, искусствовед Трояновский.

Первая авторская программа Трояновского посвящена легендарным итальянским скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским последователям. Об истории возникновения скрипки, о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных инструментов, о судьбах великих творцов лектор говорит увлеченно, драматично, с любовью.

Эта любовь будет петь в музыке, которую исполнит Трояновский, взяв в руки скрипку и смычок. Гости музея услышат произведения Николо Паганини, Петра Чайковского, Клода Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Арканджело Корелли…

Концерт пройдет в "Палатах" 30 марта. Начало - в 13 часов. Цена билета - 100-150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки