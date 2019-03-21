Владимирцы узнают "Легенды старой скрипки"
В течение года в экспозициях Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального с 10 лекциями-концертами выступит известный скрипач, педагог, искусствовед Трояновский.
Первая авторская программа Трояновского посвящена легендарным итальянским скрипичным мастерам – Амати, Гварнери, Страдивари и их российским последователям. Об истории возникновения скрипки, о таинстве создания неповторимых по звучанию музыкальных инструментов, о судьбах великих творцов лектор говорит увлеченно, драматично, с любовью.
Эта любовь будет петь в музыке, которую исполнит Трояновский, взяв в руки скрипку и смычок. Гости музея услышат произведения Николо Паганини, Петра Чайковского, Клода Дебюсси, Вольфганга Амадея Моцарта, Арканджело Корелли…
Концерт пройдет в "Палатах" 30 марта. Начало - в 13 часов. Цена билета - 100-150 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU