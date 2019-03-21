Во Владимире сбили женщину на переходе

21 Март 17:16 2019-03-21T17:16:02+03:00

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Авария случилась на ул. Б. Нижегородской в 15.30. Женщина около 30 лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель "Хендай" не затормозил, думая, что женщина остановится сама и пропустит его. Но пострадавшая не остановилась, так же, как и водитель. В итоге машина наехала на женщину. Как сообщили в ГИБДД, у горожанки не было с собой документов, сейчас ее доставили в больницу. Она находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU