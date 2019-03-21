Экс-глава ВСМЗ Игорь Конышев останется под домашним арестом

21 Март 17:10 2019-03-21T17:10:04+03:00

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21 марта Владимирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, обвиняемого в растрате бюджетных средств, в части продления срока нахождения под домашним арестом. Суд оставил решение Октябрьского районного суда города Владимира без изменений.

Игорь Конышев останется под домашним арестом до 18 мая 2019 года.

Напомним, Игорь Конышев возглавлял ВСМЗ с 2016 по 2018 год. В ноябре прошлого года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU