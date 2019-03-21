2019-03-21T17:10:04+03:00
Общество

Экс-глава ВСМЗ Игорь Конышев останется под домашним арестом

Владимирский областной суд отклонил апелляцию стороны защиты
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 марта Владимирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, обвиняемого в растрате бюджетных средств, в части продления срока нахождения под домашним арестом. Суд оставил решение Октябрьского районного суда города Владимира без изменений.

Игорь Конышев останется под домашним арестом до 18 мая 2019 года.

Напомним, Игорь Конышев возглавлял ВСМЗ с 2016 по 2018 год. В ноябре прошлого года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки