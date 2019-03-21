2019-03-21T15:44:42+03:00
Общество

ВСМ через Владимирскую область построят к 2025 году

Речь идет о первом участке трассы Москва-Казань
Сергей МОРКОВКИН
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ОАО "РЖД" утвердило программу развития железных дорог страны до 2025 года, где в части оптимистичного сценария указано строительство первой части высокоскоростной магистрали Москва-Казань до Владимира.

Средства на строительство ВСМ предусмотрены до 2023 года. При удачном стечении обстоятельств (экономии средств), дорога к 2025 году может быть продлена до Нижнего Новгорода. Инвестиции в проект составят 200 миллиардов рублей.

К 2024 году для работы на ВСМ планируется купить 15 высокоскоростных поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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