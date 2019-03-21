2019-03-21T15:00:11+03:00
Общество

После пожаров 2010 года во Владимирской области восстановлено 80% сгоревшего леса

Оставшиеся территории восстановят в этом году
Сергей МОРКОВКИН
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По данным департамента лесного хозяйства Владимирской области, в 2010 году во время засушливого жаркого лета, в регионе сгорело 32 тысячи гектаров леса. На данный момент восстановлено 28,4 гектаров. При этом, в департаменте лесного хозяйства указывают, что по национальной программе "Экология" в ближайшее время будут восстанавливаться леса, вырубленные в послевоенные годы под восстановление народного хозяйства.

Кроме того, в департаменте лесного хозяйства собираются приобрести новую технику для контроля и тушения пожаров. На вышках операторов сотовой связи будет установлено 30 камер наблюдения, куплено 5 машин ГАЗ-66 и 10 тракторов МТЗ с плугами.

В прошлом году на федеральные средства было куплено 10 УАЗов. Лесничества дооборудовали их различной техникой для тушения пожаров за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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