В Гусь-Хрустальном выделят 15 квартир молодым врачам

21 Март 14:31 2019-03-21T14:31:16+03:00

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20 марта студенты Рязанского государственного медицинского университета приехали в Гусь-Хрустальный.

Глава городской администрации рассказал, что в этом году новым специалистам с высшим медицинским образованием будет выделено 15 квартир в современном многоквартирном доме.

Затем состоялся визит в Гусь-Хрустальную городскую больницу. Главный врач Ольга Добрынина ознакомила своих коллег с работой многопрофильного лечебного учреждения, показала отремонтированные отделения и современное медицинское оборудование.

По итогам встречи несколько студентов после окончания медицинского вуза изъявили желание трудоустроиться в Гусь-Хрустальную городскую больницу. Ольга Добрынина пригласила коллег после окончания 5 курса на летнюю производственную практику. Кроме того, руководитель пообещала студентам оказать содействие при поступлении в ординатуру на условиях последующего трудоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU