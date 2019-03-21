2019-03-21T14:17:20+03:00
Общество

В Ковровском районе пропал без вести 45-летний мужчина

Его ищет полиция и родные
Алексей СУХОВ
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предоставлено пресс-службой областного УМВД.предоставлено пресс-службой областного УМВД.
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Управление уголовного розыска УМВД России по Владимирской области разыскивает без вести пропавшего 45-летнего жителя Ковровского района Сергея Валерьевича Никитина.

Приметы: рост - 165-175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темного цвета, обувь 42-43 размера. Был одет: зимняя куртка зеленого цвета с капюшоном, зеленые джинсы, джемпер, ботинки черного цвета. По имеющейся информации, может передвигаться на автомобиле "Рено Сандеро" белого цвета.

УМВД России по Владимирской области обращается к гражданам: если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону: 8(920)902-07-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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