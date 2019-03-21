2019-03-21T14:10:59+03:00
Общество

Владимирцам расскажут о туберкулезе

"Горячая линия" пройдет 24 марта
Алексей СУХОВ
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24 марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом.Туберкулез является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире. Каждый день от этой болезни умирает почти 4 500 человек, а почти 30 000 человек заболевают ею.

В 2018 году заболеваемость туберкулезом в области снизилась с 38,2 до 31,6 случаев на 100 тыс. населения, а смертность от этого заболевания – с 3,7 до 2,8. Это один из лучших показателей в России.

Во Владимирской области эффективное лечение от туберкулеза бесплатно и доступно для каждого. Для того чтобы предотвратить заболевание туберкулезом, необходимо иммунизировать детей раннего возраста, выявлять в детских коллективах латентные и ранние формы туберкулеза инфекции с помощью пробы Манту, а также ежегодно проходить бесплатную профилактическую флюорографию.

По всем вопросам, связанным с туберкулезом, жители Владимирской области могут обратиться 24 марта на «горячую линию» Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи по тел: (4922) 32-32-65. Линия работает с 8:00 до 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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