Тяжелоатлетка из Струнино стала серебряным призером первенства России

21 Март 13:50 2019-03-21T13:50:41+03:00

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Спортсменка из Струнино, учащаяся СШОР им. П.В. Кузнецова Ангелина Лаврова, представляющая Владимирскую область и параллельным зачетом Москву на первенстве России по тяжелой атлетике в Москве, выиграла серебряную медаль среди юниорок до 20 лет.

Ангелина выступала в весовой категории «64 кг». Ее результат двоеборья составил 170 кг (рывок - 74 кг, толчок - 96 кг).

Ранее еще два владимирских тяжелоатлета завоевали на первенстве три медали: Мария Волкова стала бронзовой призеркой в весовой категории «49 кг», а Евгений Адамов в весовой категории «61 кг» выиграл «серебро» и «золото».

Напомним, первенство России по тяжелой атлетике проходит в Москве c 16 по 27 марта 2019 года в двух возрастных группах: «15-18 лет» и «19-20 лет». В турнире участвуют более 350 спортсменов со всей страны. Владимирский регион на соревнованиях представляют 13 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени П.В. Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU