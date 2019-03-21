2019-03-22T11:44:22+03:00
Общество

Во Владимире убирают должность главы города

В областном центре вновь будет один градоначальник
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 марта депутаты горсовета рассмотрели изменения в устав города, предполагающие упразднение должности главы города Владимира. Если изменения пройдут, то в областном центре не будет двоевластия: должности городского главы и сити-менеджера объединят. Напомним, последние восемь лет во Владимире высшее должностное лицо - глава города, который избирается из числа депутатов городского совета и является его председателем. Изменения в устав предполагают, что после очередных выборов в горсовет, которые запланированы на сентябрь следующего года, депутаты просто выберут своего председателя. А главой города и администрации станет один человек. При этом возвращать прямые выборы мэра не планируется. Если изменения пройдут, Владимир возглавит чиновник, которого выберут по конкурсу. На внеочередном заседании депутаты большинство голосов одобрили этот проект, теперь его обсудят с горожанами на публичных слушаниях в 5 апреля в 16:00 в Центре культуры и искусств на Соборной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки