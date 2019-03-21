Во Владимире убирают должность главы города

21 Март 13:43 2019-03-22T11:44:22+03:00

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21 марта депутаты горсовета рассмотрели изменения в устав города, предполагающие упразднение должности главы города Владимира. Если изменения пройдут, то в областном центре не будет двоевластия: должности городского главы и сити-менеджера объединят. Напомним, последние восемь лет во Владимире высшее должностное лицо - глава города, который избирается из числа депутатов городского совета и является его председателем. Изменения в устав предполагают, что после очередных выборов в горсовет, которые запланированы на сентябрь следующего года, депутаты просто выберут своего председателя. А главой города и администрации станет один человек. При этом возвращать прямые выборы мэра не планируется. Если изменения пройдут, Владимир возглавит чиновник, которого выберут по конкурсу. На внеочередном заседании депутаты большинство голосов одобрили этот проект, теперь его обсудят с горожанами на публичных слушаниях в 5 апреля в 16:00 в Центре культуры и искусств на Соборной.

ИСТОЧНИК KP.RU