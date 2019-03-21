Владимирская полиция прикрыла незаконную продажу сим-карт

21 Март 12:17 2019-03-21T12:17:47+03:00

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«Мама, я попал в ДТП, срочно переведи на этот номер 20 тысяч рублей!» - типичная схема «развода», которую применяют мошенники. Конечно, в первую очередь не надо реагировать на такие звонки с неизвестных номеров. Но возникает простой вопрос: а почему мошенников нельзя выследить по тому номеру телефона, с которого они звонят?

А потому, что они покупают сим-карты незаконно, без документов. Именно такую нелегальную продажу сим-карт и пресекла владимирская полиция.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в результате совместных профилактических рейдов полиции и ФСБ в феврале и марте из незаконного оборота изъято 127 сим-карт. Во Владимире был задержан гражданин одной из бывших союзных республик, который нелегально продавал сим-карты различных операторов связи. То же самое происходило в Петушинском и Собинском районах.

По административной статье нарушителю грозит штраф до 5000 рублей. К сожалению, найти тех, кто эти симки купил и может использовать для разных преступлений, нереально.

ИСТОЧНИК KP.RU