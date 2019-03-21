Ковровчанка, которую покусала собака соседа, хотела отсудить 200 тысяч
Но получилось отсудить только 20
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Женщину у одного из домов, расположенных в поселке Гигант Ковровского района, укусила за ногу собака, которая была не привязана. В результате женщине пришлось обращаться в больницу и проходить вакцинацию. Она хотела, чтобы хозяин пса выплатил ей компенсацию - 200 000 рублей.
Сосед, который признался, что у них не сложились с женщиной отношения, сказал, что соседка сама спровоцировала собаку. Его питомец всегда сидел в будке и никого не трогал.
В итоге хозяин собаки выплатил женщине вместо 200 000 рублей только 20 000.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU