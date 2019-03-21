2019-03-21T12:14:25+03:00
Общество

Ковровчанка, которую покусала собака соседа, хотела отсудить 200 тысяч

Но получилось отсудить только 20
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Женщину у одного из домов, расположенных в поселке Гигант Ковровского района, укусила за ногу собака, которая была не привязана. В результате женщине пришлось обращаться в больницу и проходить вакцинацию. Она хотела, чтобы хозяин пса выплатил ей компенсацию - 200 000 рублей.

Сосед, который признался, что у них не сложились с женщиной отношения, сказал, что соседка сама спровоцировала собаку. Его питомец всегда сидел в будке и никого не трогал.

В итоге хозяин собаки выплатил женщине вместо 200 000 рублей только 20 000.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки