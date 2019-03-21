В Гусь-Хрустальном районе предприятие поймали на невыплате зарплаты

21 Март 11:25 2019-03-21T11:25:21+03:00

После проверки прокуратуры руководство задолженность перед работниками погасила, но дело не закрыто

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Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура проверяя предприятие ООО "РАСКО", столкнулась со случаем невыплаты заработной платы. Предприятие не платило работникам деньги в период с сентября по ноябрь 2018 года.

Как сообщают в прокуратуре, в этот период у предприятия были проблемы с финансами. Руководство рассчитывалось с поставщиками и иными кредиторами, минуя расчетные счета ООО "РАСКО". До работников же деньги не доходили. Задолженность составила 413 тысяч рублей. После проверки деньги работникам выплатили.

Однако дело на этом не закончилось. Результаты проверки прокуратура передала в полицию. В итоге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU