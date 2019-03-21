В Меленковском районе поймали "черного лесоруба", вырубающего сосны

21 Март 11:18 2019-03-21T11:18:29+03:00

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Меленковский районный суд приговорил жителя Меленковского района к 2,5 годам условного срока за рубку сосен в Меленковском лесничестве.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ноябре 2018 года "черный лесоруб" забрался в Ляховское участковое лесничество. Ему нужна была древесина. В итоге, от действий мужчины пострадали 9 сосен. Мужчина получил в общей сложности 14,4 кубических метров древесины. Ущерб лесничеству составил 324 тысячи рублей.

2 года 6 месяцев условного срока могут быть отменены после окончания испытательного срока. Он составил два года. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU