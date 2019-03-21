Владимирского кладоискателя оштрафовали

21 Март 10:20 2019-03-21T10:20:09+03:00

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Археолог-любитель из Владимира приобрел металлоискатель и в 2016 году в Юрьев-Польском районе без разрешения доставал и выкапывал предметы старины. Выкопанные клады продавал частным коллекционерам. В итоге у кладоискателя изъяли почти полторы тысячи серебряных монет-чешуек и пять серебряных полтин конца 14- начала 15 века. По оценкам экспертов, древние ценности стоят более трех с половиной миллионов рублей. Сейчас изъятые монеты переданы в департамент культуры, а археологи в том же месте нашли еще пятьсот таких же монет. Незадачливого кладоискателя суд оштрафовал на 65 тысяч рублей, он не согласился с приговором и обжаловал его. Но областной суд оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU