2019-03-21T10:08:54+03:00
Общество

За два месяца во Владимирской области поймали 390 нетрезвых водителей

С участием нетрезвых автолюбителей произошло 20 ДТП
Валерия Рудометова
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22 марта во Владимире сотрудники региональной Госавтоинспекции проведут рейды по предупреждению случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Как сообщает пресс-служба УМВД, инспекторы в очередной раз обратятся к водителям с напоминанием о том, что управление машиной в состоянии опьянения создает повышенную опасность для всех участников дорожного движения, влечет наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.

За два месяца текущего года во Владимирской области в нетрезвом виде остановили 390 водителей, в отношении 160 составлены административные протоколы за отказ от прохождения освидетельствования.

При этом с участием нетрезвых водителей в этот же период произошло 20 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 27 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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