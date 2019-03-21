За два месяца во Владимирской области поймали 390 нетрезвых водителей
22 марта во Владимире сотрудники региональной Госавтоинспекции проведут рейды по предупреждению случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии.
Как сообщает пресс-служба УМВД, инспекторы в очередной раз обратятся к водителям с напоминанием о том, что управление машиной в состоянии опьянения создает повышенную опасность для всех участников дорожного движения, влечет наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.
За два месяца текущего года во Владимирской области в нетрезвом виде остановили 390 водителей, в отношении 160 составлены административные протоколы за отказ от прохождения освидетельствования.
При этом с участием нетрезвых водителей в этот же период произошло 20 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 27 получили травмы различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU