2019-03-20T19:23:27+03:00
Происшествия

Фрунзенский районный суд приговорил нарушителя ПДД к 3,5 годам тюрьмы

Решение вступило в законную силу
Алексей СУХОВ
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Житель Ивановской области признан виновным по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили садиться за руль 3 года.

Кроме того, виновный выплатит компенсацию морального вреда семьям погибших в ДТП: 500 000 рублей каждой.

Суд установил, что 19 сентября прошлого года, мужчина сел за руль, будучи пьяным. Он превысил скорость и не смог избежать столкновения со стоящим у обочины дороги полуприцепом-цистерной. Двое пассажиров, находящихся в автомобиле, погибли.

Ранее виновный был судим, в том числе за нарушение ПДД. Его лишали прав на полтора года.После отбытия наказания в октябре 2017 года мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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