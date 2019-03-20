Во владимирских "Палатах" пройдет вечер памяти Перси Гурвича
В «Палатах» состоится вечер памяти Перси Борисовича Гурвича. Общественный деятель, ученый, профессор, педагог, филолог, лингвист, писатель, полиглот, Почетный гражданин города Владимира, мыслитель…
В этих ипостасях Перси Борисович Гурвич был широко известен, ярок и добивался успеха, причем во всех многочисленных странах и городах, куда его бросал нелегкий XX век. Буржуазная Латвия, Швеция, СССР, фашистская оккупация, побег, опять СССР, Москва, арест, Вятлаг, Рига, Чарджоу, Махачкала, Тула и, наконец, в конце 60-х – Владимир.
Более 40 лет, до конца своей жизни Перси Борисович жил и трудился во Владимире, работал в пединституте, где стал известным ученым, педагогом, автором учебников. Он был многолетним депутатом городского совета, настоящим представителем и защитником интересов горожан.
27 марта вспомнят Перси Борисовича и его век. Наш век.
Начало вечера в 16.00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU