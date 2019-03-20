Владимирец может лишиться свободы на 10 лет за героин

20 Март 17:21 2019-03-20T17:21:25+03:00

Его поймали на улице города в январе

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Владимира. Его обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в январе текущего года у задержанного нашли полимерный пакет с порошкообразным содержимым внутри. Экспертиза показала, что в пакете находился героин массой почти 5 граммов.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU