Владимирец может лишиться свободы на 10 лет за героин
Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Владимира. Его обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба УМВД, в январе текущего года у задержанного нашли полимерный пакет с порошкообразным содержимым внутри. Экспертиза показала, что в пакете находился героин массой почти 5 граммов.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU