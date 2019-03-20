На Пекинке идет ямочный ремонт разбитого за зиму асфальта

20 Март 16:26 2019-03-20T16:26:33+03:00

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Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, устранение дефектов дорожного покрытия по закону должно проводиться в течение трех суток после того, как яму обнаружил специальный «дорожный патруль». Только в марте на федеральных дорогах Владимирской области заделано больше 3000 квадратных метров ям и дефектов дорожного покрытия. На это пошло 300 тонн литой асфальтобетонной смеси и горячего асфальтобетона, а также 12 тонн холодного асфальтобетона.

Как утверждают дорожники, основная причина повреждений дорожного полотна - частые колебания температуры от минусовой к плюсовой всю зиму в нашем климате. Плюс - высокая интенсивность движения. За первые два месяца 2019 года по федеральным дорогам в границах Владимирской области в среднем за сутки проезжали более 30 тысяч автомобилей, что на 30% больше, чем в аналогичный период 2018 года. Причем 23% из этого числа – грузовой транспорт.

Ямочный ремонт - временная мера, как только потеплеет и сойдет снег, дорожники отремонтируют разбитые участки полноценно: отфрезеруют, очистят от крошки, загрунтуют и закроют горячим асфальтобетоном.

На участках дороги, где недавно проводился капитальный ремонт или шли работы по восстановлению дорожного покрытия, устранение дефектов будет вестись за счет средств исполнителя по гарантии. Гарантия на верхние слои дорожного покрытия – 4 года.

Всю информацию о дефектах дорожного покрытия на М-7 «Волга» можно сообщать в диспетчерскую службу по телефонам +7(831) 282-28-11, 8-800-505-76-52.

ИСТОЧНИК KP.RU