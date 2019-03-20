Во Владимирской области больше миллиона почтовых отправлений были получены без паспорта и извещения

20 Март 15:03 2019-03-20T15:03:50+03:00

Получение посылки займет не больше минуты, если пользоваться электронной подписью

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Уже более 155 тысяч жителей региона пользуются простой электронной подписью при получении почтовых отправлений. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает не больше 1 минуты.

Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт.

-По всей стране данная услуга стала доступна в августе 2018 года. В среднем за неделю простую электронную подпись оформляют порядка 4 тысяч жителей Владимирской области. Это еще одно подтверждение того, что разработанный нами сервис удобен для клиентов, - рассказал директор УФПС Владимирской области Сергей Орлов.

Важно отметить, что новое правило получения почтовых отправлений без паспорта и извещений работает только с посылками и письмами, которые не требуют оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU