Во Владимирской области больше миллиона почтовых отправлений были получены без паспорта и извещения
Уже более 155 тысяч жителей региона пользуются простой электронной подписью при получении почтовых отправлений. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает не больше 1 минуты.
Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт.
-По всей стране данная услуга стала доступна в августе 2018 года. В среднем за неделю простую электронную подпись оформляют порядка 4 тысяч жителей Владимирской области. Это еще одно подтверждение того, что разработанный нами сервис удобен для клиентов, - рассказал директор УФПС Владимирской области Сергей Орлов.
Важно отметить, что новое правило получения почтовых отправлений без паспорта и извещений работает только с посылками и письмами, которые не требуют оплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU