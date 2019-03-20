Ирине Кирюхиной передали вакантный мандат ЗакСобрания Владимирской области
19 марта на заседании избиркома Владимирской области Ирине Кирюхиной был передан вакантный мандат депутата регионального Законодательного Собрания. Она займет место прекратившего свои полномочия и избранного по списку партии "Единая Россия" Владимира Лебедева.
Ирина Кирюхина избиралась по списку партии в составе территориальной группы одномандатного избирательного округа № 18 и занимала в нем первое место. Примечательно, что мандат Владимира Лебедева вполне мог достаться экс-губернатору Владимирской области Светлане Орловой, но она отказалась от места в ЗС еще перед вторым туром губернаторских выборов.
Напомним, Ирина Кирюхина была депутатом ЗС шестого созыва (2013-18 годы) и возглавляла комитет по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства.
ИСТОЧНИК KP.RU