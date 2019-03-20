Ирине Кирюхиной передали вакантный мандат ЗакСобрания Владимирской области

20 Март 14:56 2019-03-20T14:56:02+03:00

Изменить размер текста: A A

19 марта на заседании избиркома Владимирской области Ирине Кирюхиной был передан вакантный мандат депутата регионального Законодательного Собрания. Она займет место прекратившего свои полномочия и избранного по списку партии "Единая Россия" Владимира Лебедева.

Ирина Кирюхина избиралась по списку партии в составе территориальной группы одномандатного избирательного округа № 18 и занимала в нем первое место. Примечательно, что мандат Владимира Лебедева вполне мог достаться экс-губернатору Владимирской области Светлане Орловой, но она отказалась от места в ЗС еще перед вторым туром губернаторских выборов.

Напомним, Ирина Кирюхина была депутатом ЗС шестого созыва (2013-18 годы) и возглавляла комитет по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства.

ИСТОЧНИК KP.RU