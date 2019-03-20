2019-03-20T14:33:12+03:00
Общество

Владимирский "Точмаш" еще раз попытается продать "Дальние погребки" у "Глобуса"

В прошлый раз сделка сорвалась
Сергей МОРКОВКИН
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Владимирский завод "Точмаш" еще раз выставил на продажу имущественный комплекс с поэтичным названием "Дальние погребки". Осенью прошлого года его пытались уже пытались продать, и даже нашелся инвестор, готовый отдать за участок 70 миллионов рублей - владимирская строительная фирма ООО "Молл Девелопмент". Но сделка так и не состоялась.

Начальная цена аукциона - 341,6 миллиона рублей. Торги пройдут на понижение. Предыдущий покупатель ООО "Молл Девелопмент" был готов купить имущественный комплекс "Дальние погребки" за 70 миллионов рублей.

Итоги торгов будут подведены 6 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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