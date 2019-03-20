В микрорайоне Полянка устанавливают фонари

20 Март 14:28 2019-03-20T14:28:16+03:00

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В прошлом году в микрорайоне Полянка семьи многодетных горожан получили 142 бесплатных участка. Всего на Полянке мэрия предоставила для многодетных семей 331 участок, а в целом по городу - 810 участков.

Сити-менеджер Андрей Шохин подчеркивает, что мало выделить землю в хорошем районе. Нужно, чтобы она была обеспечена инженерной и транспортной инфраструктурой.

Сегодня «Благоустройство» завершает в микрорайоне монтаж уличного освещения от улицы Аграрной до остановки общественного транспорта напротив комплекса «Тандем». Еще недавно жители шли от остановки до своих домов почти 500 метров по полевой «народной тропе».

«Центр управления городскими дорогами» проложил дорогу от Полянки до остановки, сделал подсыпку асфальтовой крошкой, а зимой обеспечил расчистку от снега. В свою очередь, МКУ «Благоустройство» установило вдоль дороги опоры уличного освещения.

Для окончательного завершения работ осталось поставить еще 2 опоры, работы будут завершены в самое ближайшее время, как только оттает грунт.

ИСТОЧНИК KP.RU