2019-03-20T14:12:05+03:00
Спорт

Владимирцев приглашают поболеть за волейболистов

Игры пройдут с 26 по 31 марта
Алексей СУХОВ
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Жители областного центра могут поддержать волейболистов клуба «Владимир» во время игр первого круга финального этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б».

Битвы за 1-6 места турнира с участием владимирских волейболистов пройдут с 26 по 31 марта на площадке Городского центра здоровья (бассейн на ул. Мира, д. 59). Соперниками владимирцев станут команды «Иж-ГТУ-Динамо» (Ижевск), «Магнитка-Университет» (Магнитогорск), «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Кристалл» (Воронеж) и «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

Начало матчей 26, 27, 28 и 30 марта в 14:30. 31 марта игры начнутся в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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