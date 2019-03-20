2019-03-20T14:08:03+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают встать в "Очередь за счастьем"

В областной филармонии выступит Лариса Рубальская
Алексей СУХОВ
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Лариса Рубальская - известная поэтесса, но ни признание, ни слава нисколько не мешают ей быть интересным собеседником и просто обаятельной женщиной. Огромное количество замечательных стихов Рубальской стали не менее замечательными песнями, которые знает и любит вся страна, тем более что исполняют их лучшие артисты: Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Алсу, Татьяна Овсиенко, Александр Малинин.

Праздничная встреча с любимой поэтессой обещает быть интересной и запоминающейся. В программе прозвучат стихи известные и совсем новые. Лариса Алексеевна ответит на вопросы зрителей и, конечно, споёт!

Творческий вечер состоится 21 марта в филармонии. Начало - в 18.30. Цена билета - 800-1400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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