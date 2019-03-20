Владимирский тяжелоатлет выиграл «золото» и «серебро» на первенстве России в Москве

20 Март 13:52 2019-03-20T13:52:24+03:00

В турнире участвуют более 350 спортсменов со всей страны.

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Владимирский спортсмен Евгений Адамов завоевал золотую и серебряную медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, которое проходит в Москве c 16 по 27 марта.

Адамов выступал в весовой категории «61 кг» и по сумме двоеборья занял второе место среди юниоров до 18 лет с результатом 235 кг. Лучшим владимирец оказался в упражнении «Толчок», завоевав «золото» с результатом 135 кг.

Евгений Адамов является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени П.В. Кузнецова. Кроме него, Владимирскую область на соревнованиях представляют еще 12 спортсменов названной СШОР.

Ранее другая представительница владимирской команды Мария Волкова завоевала на соревнованиях бронзовую медаль в весовой категории «49 кг» с результатом двоеборья 122 кг (рывок -53 кг, толчок - 69 кг).

Напомним, первенство России по тяжелой атлетике проходит в двух возрастных группах: «15-18 лет» и «19-20 лет». В турнире участвуют более 350 спортсменов со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU