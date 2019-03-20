В Киржаче пасынок набросился с ножом на отчима и в суде не признал свою вину
Дебоширу дали 3 года колонии общего режима
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Киржачским районным судом вынесен приговор 32-летнему местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
Как сообщает прокуратура, 22 февраля 2018 года нетрезвый мужчина пришел домой, где был его отчим, тоже в нетрезвом состоянии. Они стали ссориться, и мужчина ударил ножом отчиму в область грудной клетки. Потом ушел.
Отчим получил множественные ранения, в том числе правового легкого. В суде дебошир вину не признал.
Суд назначил виновному наказание - 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU