Владимирские соцсети собирают трафик на фейковых новостях о переходе на летнее время

20 Март 11:06 2019-03-20T11:07:44+03:00

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Видимо, у некоторых владимирских групп в соцсетях посещаемость падает так серьезно, что ее надо поднимать любыми способами. В том числе и подделками под громкие новости.

Тема, надо сказать, выбрана грамотно - переход на летнее время владимирцев очень интересует. До равноденствия два дня, утром светает уже очень рано, как и темнеет вечером. В итоге получается ерунда - в шесть утра, когда большинство еще спит, солнце давно встало, а в шесть вечера, когда только выходят с работы - уже темно.

И тема на слуху: в понедельник один из депутатов Госдумы внес на рассмотрение законопроект о переводе стрелок на летнее и зимнее время. Закон еще даже не рассматривался, но группа «Подслушано во Владимире» уже где-то добыла якобы новость о якобы подписанном указе президента: «В России снова начнут дважды в год переводить время». Под постом уже несколько десятков комментариев, и большинство пользователей поверили в явный фейк - выглядит как натуральная новость. И просмотров уже больше двух тысяч.

Кстати, за фейковые новости предусмотрена серьезная ответственность. И этот указ реально существует и подписан.

ИСТОЧНИК KP.RU