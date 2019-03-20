2019-03-20T10:34:23+03:00
Происшествия

В Собинке пожарные спасли двоих пенсионеров из горящего дома

В квартире жилого дома загорелась кухня, другие квартиры не пострадали
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

19-го марта в 13 часов 30 минут пожарным сообщили о загорании квартиры в жилом доме города Собинки.

Как сообщает пресс-служба УМЧС, к приезду пожарных в квартире уже было сильно задымление - горела кухня. Начальник караула пожарно-спасательной части №78 Кирилл Фролов разделил силы и средства: одно отделение приступило к тушению пожара, второе – к эвакуации жителей с верхних этажей дома. Личный состав сформировал звено газодымозащитной службы и приступил к выполнению.

В двух квартирах 5-го этажа пожарные нашли жильцов - двоих пожилых женщин - и вывели их. Медицинская помощь им не потребовалась.

Соседние квартиры от огня не пострадали. Пожарными эвакуировано 3 человека и 2 человека были спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки