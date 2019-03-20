В Собинке пожарные спасли двоих пенсионеров из горящего дома

20 Март 10:34 2019-03-20T10:34:23+03:00

В квартире жилого дома загорелась кухня, другие квартиры не пострадали

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19-го марта в 13 часов 30 минут пожарным сообщили о загорании квартиры в жилом доме города Собинки.

Как сообщает пресс-служба УМЧС, к приезду пожарных в квартире уже было сильно задымление - горела кухня. Начальник караула пожарно-спасательной части №78 Кирилл Фролов разделил силы и средства: одно отделение приступило к тушению пожара, второе – к эвакуации жителей с верхних этажей дома. Личный состав сформировал звено газодымозащитной службы и приступил к выполнению.

В двух квартирах 5-го этажа пожарные нашли жильцов - двоих пожилых женщин - и вывели их. Медицинская помощь им не потребовалась.

Соседние квартиры от огня не пострадали. Пожарными эвакуировано 3 человека и 2 человека были спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU