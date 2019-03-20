Во владимирском автобусе №24с выпало окно во время движения
К счастью, никто не пострадал
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Владимирцы сообщают в соцсетях, что 18 марта в районе 19.00 автобус 24с по дороге потерял стекло, которое выпало на дорогу. Судя по всему, водитель потом поехал в гараж и больше не выезжал в рейс на этом автобусе.
- Окно выпало в районе Химзавода. Хорошо, что никто не пострадал, так как стекло выпало наружу и не попало на людей. Но оно могло упасть на машину. В салоне нашлась неравнодушная девушка, которая подошла сразу к пассажирам и спросила, пострадали ли они? А водитель и кондуктор этого не сделали. Спасибо за неравнодушие этой девушке, такое сейчас редко встретишь, - написал пассажир автобуса Владимир.
ИСТОЧНИК KP.RU