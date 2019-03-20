Совет сторонников владимирского отделения "Единой России" возглавил Андрей Филинов
Сопредседателем избран проректор ВлГУ Алексей Панфилов
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19 марта в исполкоме регионального отделения "Единой России" выбрано руководство совета сторонников партии. Главой выбран известный журналист, директор ГТРК "Владимир" Андрей Филинов. Сопредседателем избран проректор по образовательной деятельности ВлГУ Андрей Панфилов. Заместителем председателя назначена директор педагогического института Мария Артамонова.
ИСТОЧНИК KP.RU