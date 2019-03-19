2019-03-19T18:31:02+03:00
Общество

Во Владимире стартовала Неделя культуры грузинского народа

Она продлится до 22 марта
Алексей СУХОВ
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Фото с официального сайта городской администрацииФото с официального сайта городской администрации
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Во Владимире открылась Неделя культуры грузинского народа «Сакартвело - это удивительная Грузия».

Церемония началась символической передачей представителям грузинской общины многонационального «дерева Дружбы». Символ проекта владимирским грузинам передали из рук в руки владимирские езиды, поскольку Неделе грузинской культуры предшествовала Неделя культуры езидского народа.

Открытие Недели культуры грузинского народа стало и праздником, и познавательным экскурсом в историю и народные традиции, творчество грузинских поэтов и композиторов, искусство танца и многоголосного пения. И, разумеется, не обошлось без дегустации блюд грузинской кухни.

Неделя грузинской культуры проходит во Владимире с 18 по 22 марта. Вход на все мероприятия Недели свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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