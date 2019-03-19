2019-03-20T10:20:33+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают послушать стихи в областной научной библиотеке

Поэтическая гостиная откроется 23 марта
Алексей СУХОВ
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23 марта в 15 часов во Владимирской областной научной библиотеке состоится одиннадцатая поэтическая гостиная «Круглых дат центробежный полёт» в рамках акустического проекта «Homo poeticus/Человек поэтический».

Авторские выступления творческой группы проекта на этот раз будут посвящены поэтам-юбилярам 2019 года. В этом году многим авторам исполнилось бы по «круглой» дате. Ивану Крылову — 250 лет, Якову Полонскому — 200 лет, Мирре Лохвицкой и Зинаиде Гиппиус — 150 лет, Борису Слуцкому и Михаилу Кульчицкому — 100 лет.

Поэтическую программу читают: член Союза писателей России, поэт В.Л. Забабашкин, председатель Союза российских писателей, поэт Д.В. Кантов, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан В.Т. Малыгин, член Союза писателей России, поэтесса Л.В. Постоева, шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Владимир» В.Ю. Скорбилин, член Союза писателей России, Заслуженная артистка РФ Ж.В. Хрулёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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