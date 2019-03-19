2019-03-19T17:06:33+03:00
Общество

М-7 в районе Ворши сузят до двух полос на полгода

В сентябре на этом участке должно появиться много новых, приятных для автомобилистов изменений
Артем Бердник
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Участок М-7Участок М-7Фото: Артем Бендрик
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На автодороге М-7 «Волга» в районе н.п Ворша Владимирской области на период капитального ремонта будет временно сужена проезжая часть. ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород сообщает, что с 1 апреля на участке с км 161+500 по км 163+778 в районе Ворши Собинского района будут введены ограничения.

На этом участке проезжая часть будет сужена с четырех до двух полос (по одной в каждом направлении). Ширина каждой из полос будет равна 3,5 метра, максимально допустимая скорость на данном участке, протяженностью 2 км — 40 км/ч.

Капитальный ремонт проводится с целью улучшения дорожного покрытия и повышения безопасности дорожного движения. В рамках ремонта планируется заменить дорожную одежду, построить систему водоотвода и обустроить разворотную петлю. На участке появятся новые дорожные знаки, барьер, а также обустроенные автобусные остановки

Ограничения будут сняты сразу же после завершения ремонтных работ в начале сентября 2019. ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород просит автомобилистов отнестись к временным неудобствам с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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