Владелец муромского предприятия в течение двух месяцев не выплачивал зарплату молодым мамам

19 Март 16:27 2019-03-19T16:27:34+03:00

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СледКом РФ по Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СТЭМ». По подозрениям, он не выплатил ни копейки своим сотрудникам.

По версии следствия, в течение ноября-декабря 2018 года руководство предприятия проигнорировали и не выплатило зарплату 5 работникам. Всего им задолжали более 313 тысяч рублей.

Потерпевшие — молодые женщины, на иждивении которых находятся малолетние дети. Из-за невыплат зарплаты, они оказались в крайне неудобном положении, практически без возможности обеспечивать своих чад всем необходимым.

Следствие продолжает выяснять, сколько всего человек пострадало от действий руководства ООО «СТЭМ». Вместе с тем, в декабре 2018 года предприятие прекратило деятельность, следователь СК России намерен помочь женщинам в поиске работы.

ИСТОЧНИК KP.RU