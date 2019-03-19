Владелец муромского предприятия в течение двух месяцев не выплачивал зарплату молодым мамам
СледКом РФ по Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СТЭМ». По подозрениям, он не выплатил ни копейки своим сотрудникам.
По версии следствия, в течение ноября-декабря 2018 года руководство предприятия проигнорировали и не выплатило зарплату 5 работникам. Всего им задолжали более 313 тысяч рублей.
Потерпевшие — молодые женщины, на иждивении которых находятся малолетние дети. Из-за невыплат зарплаты, они оказались в крайне неудобном положении, практически без возможности обеспечивать своих чад всем необходимым.
Следствие продолжает выяснять, сколько всего человек пострадало от действий руководства ООО «СТЭМ». Вместе с тем, в декабре 2018 года предприятие прекратило деятельность, следователь СК России намерен помочь женщинам в поиске работы.
ИСТОЧНИК KP.RU