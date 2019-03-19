2019-03-19T16:17:03+03:00
Происшествия

За неделю во Владимирской области задержали двух пьяных водителей

Оба уже ранее попадались ГАИшникам в подобном виде
Артем Бердник
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 марта экипаж ДПС на одной из улиц Покрова остановил автомобиль «ВАЗ 21053», за рулем которого находился 21-летний житель Костерево. Судя по внешнему виду, молодой человек был пьян. Результаты алкотестера лишь подтвердили опасения сотрудников ГИБДД.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее этот парень уже получил «административку» за то, что отказался от обследования.

При аналогичных обстоятельствах в начале марта инспекторы Юрьев-Польского района остановили «ВАЗ 2114» под управлением 60-летнего местного жителя Владимира. Мужчина прошел освидетельствование, которое показало, что он выпивал. Так же как и предыдущий задержанный, 60-летний владимирец ранее привлекался в ответственности за схожее преступление.

Дознавателями ОМВД России по Петушинскому района были возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административому наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки