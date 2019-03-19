За неделю во Владимирской области задержали двух пьяных водителей

19 Март 16:17 2019-03-19T16:17:03+03:00

Оба уже ранее попадались ГАИшникам в подобном виде

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10 марта экипаж ДПС на одной из улиц Покрова остановил автомобиль «ВАЗ 21053», за рулем которого находился 21-летний житель Костерево. Судя по внешнему виду, молодой человек был пьян. Результаты алкотестера лишь подтвердили опасения сотрудников ГИБДД.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее этот парень уже получил «административку» за то, что отказался от обследования.

При аналогичных обстоятельствах в начале марта инспекторы Юрьев-Польского района остановили «ВАЗ 2114» под управлением 60-летнего местного жителя Владимира. Мужчина прошел освидетельствование, которое показало, что он выпивал. Так же как и предыдущий задержанный, 60-летний владимирец ранее привлекался в ответственности за схожее преступление.

Дознавателями ОМВД России по Петушинскому района были возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административому наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU