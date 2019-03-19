В Киржачском районе нашли точку сбыта «паленого» алкоголя
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело
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Прокуратура Киржачского района провела проверку этилового спирта и другой алкогольной продукции на местной территории. Выяснилось, что в одном магазине в деревне Ефремово хранили, видимо, и продавали контрафактный алкоголь. На полках забегаловки обнаружили 67 бутылок без лицензии и документов.
Алкоголь был изъят, а в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU