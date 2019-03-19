2019-03-19T16:10:24+03:00
Происшествия

В Киржачском районе нашли точку сбыта «паленого» алкоголя

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело
Артем Бердник
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Прокуратура Киржачского района провела проверку этилового спирта и другой алкогольной продукции на местной территории. Выяснилось, что в одном магазине в деревне Ефремово хранили, видимо, и продавали контрафактный алкоголь. На полках забегаловки обнаружили 67 бутылок без лицензии и документов.

Алкоголь был изъят, а в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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