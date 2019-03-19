Прокуратура обнаружила в Гусь-Хрустальном несанкционированную свалку

19 Март 16:05 2019-03-19T16:05:20+03:00

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Прокуратура Гусь-Хрустального выявила несанкционированную свалку на территории города. Небольшой земельный участок на улице Суловской унитарное предприятие «Спецпредприятие» использует не по назначению, размещая там бытовые отходы.

По результатам проверки в адрес директора было внесено представление с требованием устранить нарушение и освободить участок от мусора. Требования были исполнены, свалка устранена. Директору предприятия выписали штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU