Владимирский "Точмаш" выставил на продажу кафе "Почайка"

19 Март 15:00 2019-03-19T15:00:29+03:00

Оно не работает уже несколько лет

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18 марта АО ВПО "Точмаш" (компания ТВЭЛ холдинга "Росатом") выставило на продажу кафе "Почайка" рядом с основной производственной площадкой завода на улице Северной. Начальная цена аукциона - 68,1 миллиона рублей. Торги будут проводится на повышение. Вместе с зданием продается и земельный участок под ним.

Кафе "Почайка" не работает уже несколько лет. Отдельно стоящее двухэтажное здание, выдержанное в традиционном стиле советского модернизма, неплохо сохранилось. Но следы запустения заметны издалека: заколоченные окна, закрытые старые деревянные двери, нечищеная лестница.

Отметим, ранее "Точмаш" продал под застройку имущественный комплекс "Дальние погребки" и вставил на продажу основную производственную площадку завода.

ИСТОЧНИК KP.RU