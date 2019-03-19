В ВлГУ устновят памятную доску, посвященную философу Цанн-кай-си
21 марта в Педагогическом институте ВлГУ состоится междисциплинарный семинар «Образование для будущего в современном российском университете».
Мероприятие начнется в 10 утра с установления мемориальной доски Цанн-кай-си в холле 3 этажа Педагогического института.
Федор Васильевич Цанн-кай-си - доктор философских наук, профессор, более полувека проработавший в ВГПИ и ВлГУ; обладатель многочисленных государственных наград.
Инициаторами установки памятной доски стали многочисленные ученики Федора Васильевича, которые работают в ВлГУ и других вузах Владимирской области, – в память о великом учителе, мыслителе, общественном деятеле, известном российском философе, воспитавшем несколько поколений педагогов и ученых.
Доска изготовлена на их средства и устанавливается в корпусе Пединститута, в котором выдающийся ученый и педагог многие годы проработал заведующим кафедрой философии.
ИСТОЧНИК KP.RU