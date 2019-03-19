В ВлГУ устновят памятную доску, посвященную философу Цанн-кай-си

19 Март 14:22 2019-03-19T14:22:11+03:00

Она появится в холле 3 этажа Педагогического института

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21 марта в Педагогическом институте ВлГУ состоится междисциплинарный семинар «Образование для будущего в современном российском университете».

Мероприятие начнется в 10 утра с установления мемориальной доски Цанн-кай-си в холле 3 этажа Педагогического института.

Федор Васильевич Цанн-кай-си - доктор философских наук, профессор, более полувека проработавший в ВГПИ и ВлГУ; обладатель многочисленных государственных наград.

Инициаторами установки памятной доски стали многочисленные ученики Федора Васильевича, которые работают в ВлГУ и других вузах Владимирской области, – в память о великом учителе, мыслителе, общественном деятеле, известном российском философе, воспитавшем несколько поколений педагогов и ученых.

Доска изготовлена на их средства и устанавливается в корпусе Пединститута, в котором выдающийся ученый и педагог многие годы проработал заведующим кафедрой философии.

ИСТОЧНИК KP.RU