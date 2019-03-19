Грипп во Владимирской области пошел на спад

19 Март 14:06 2019-03-19T14:06:54+03:00

Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже эпидпорога на 8,2 процента

Изменить размер текста: A A

На прошедшей неделе в целом на территории Владимирской области отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Зарегистрировано 9 946 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 6 742 ребенка. Во Владимире в больницы обратилось 3 852 человека, среди них 1 458 детей.

Гриппом типа А(Н3N2) заболел 1 человек, гриппом A(H1N1) - 3 человека, гриппом А – 1 человек.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен во Владимире, в Гусь-Хрустальном, Ковровском, и Собинском районах.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы, детсады, спортивные секции и др. общественные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU