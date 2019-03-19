Владимирский СПИД-центр отмечен за достижения в борьбе с ВИЧ-инфекцией

19 Март 13:55 2019-03-19T13:55:45+03:00

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В Санкт-Петербурге состоялось заседание профильной комиссии по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России.

Владимирский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом был отмечен за успехи в борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2018 году, в частности за охват антиретровирусной терапией диспансерной группы пациентов на уровне 60%.

Среди других достижений – высокий охват диагностикой на ВИЧ-инфекцию. В прошлом году обследование на ВИЧ прошли 25 процентов жителей области. По итогам 2018 года было выявлено 615 новых случаев ВИЧ.

Как сообщила заведующая Владимирским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Замковая, в 2019 году запланировано увеличить охват антиретровирусной терапией пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, до 65 процентов.

Награду руководителю Владимирского СПИД-центра вручил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения России Евгений Воронин.

ИСТОЧНИК KP.RU