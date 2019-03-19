В прошедшие праздники владимирские женщины были в центре внимания

19 Март 12:33 2019-03-19T12:33:21+03:00

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Tele2 проанализировала работу сети в праздничные дни 23 февраля и 8 марта. Женщины получили в 2 раза больше голосовых поздравлений по телефону, чем мужчины. При этом представители сильного пола отличились активностью в Сети – в среднем в оба праздника мужчины провели в интернете на 20% больше времени.

В сети Tele2 Международный женский день традиционно характерен более высокой активностью клиентов, чем День защитника Отечества. 8 марта побил рекорды 23 февраля не только по количеству звонков. Показатели длительности телефонных разговоров, объема использованного интернет-трафика и числа SMS в женский праздник также были в 1,5 раза выше.

Интересно, что в оба праздничных дня мужчины были более лаконичными в голосовых поздравлениях: длительность совершенных ими звонков была на 25% меньше, чем у женщин. А вот объем потребленного дата-трафика у представителей сильного пола был на 20% больше. При этом, SMS пользовались примерно одинаковой популярностью у всех поздравляющих.

Хочется отметить, что в праздники в сети оператора значительно увеличилось количество новых смартфонов. Это может говорить о том, что абоненты Tele2 в качестве подарка предпочли вручить близким современные гаджеты. Больше всего устройств зарегистрировано от производителей Samsung, Huawei и Nokia. А из редких брендов можно отметить Tesla. При этом на 8 марта было подарено почти вдвое больше смартфонов, чем на 23 февраля. Что совпадает с общим трендом высокой популярности Международного женского дня.

ИСТОЧНИК KP.RU