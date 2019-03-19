2019-03-19T12:30:22+03:00
Общество

Владимирский предприниматель Александр Филиппов вышел на свободу

За решеткой он провел 2,5 года
Сергей МОРКОВКИН
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18 марта известный владимирский предприниматель Александр Филиппов покинул стены колонии № 2 УФСИН по Владимирской области в городе Покрове. Пятью днями ранее решение выпустить его по УДО принял Владимирский областной суд.

Александр Филиппов был осужден 8 июля 2016. Суд приговорил его к 4 годам колонии. Еще полгода бизнесмен получил по второму уголовному делу. Ему инкриминировали мошенничество с тарифами на электричество и махинации в связи с куплей-продажей гусевской котельной. Большую часть срока бизнесмен провел в СИЗО. В прошлом году Филиппов жаловался на громкую музыку из динамиков в камере. По словам предпринимателя, в СИЗО транслировали музыку романтического характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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