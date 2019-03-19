2019-03-19T10:13:00+03:00
Происшествия

Нижегородец обворовывал муромские автоматы с игрушками

Он выбирал время, когда в торговых центрах было поменьше народу
Артём Черепанов
Поделиться:
..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
Изменить размер текста:

В феврале в муромскую полицию обратился владелец игровых автоматов с игрушками и заявил о краже 6 тысяч рублей. Полицейские быстро нашли подозреваемого. Им оказался безработный житель Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Фигуранта задержали в Нижегородской области. Оказавшись в отделении полиции, он сразу же признался в преступлении. Оказалось, что злоумышленник выбирал для ограбления такое время, когда в торговых центрах было как можно меньше покупателей. Вскрывая специальный отдел автомата, забирал деньги и скрывался из виду. Игрушки вора не интересовали.

Всего злоумышленник обворовал три автомата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки