Нижегородец обворовывал муромские автоматы с игрушками

19 Март 10:12 2019-03-19T10:13:00+03:00

Он выбирал время, когда в торговых центрах было поменьше народу

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В феврале в муромскую полицию обратился владелец игровых автоматов с игрушками и заявил о краже 6 тысяч рублей. Полицейские быстро нашли подозреваемого. Им оказался безработный житель Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Фигуранта задержали в Нижегородской области. Оказавшись в отделении полиции, он сразу же признался в преступлении. Оказалось, что злоумышленник выбирал для ограбления такое время, когда в торговых центрах было как можно меньше покупателей. Вскрывая специальный отдел автомата, забирал деньги и скрывался из виду. Игрушки вора не интересовали.

Всего злоумышленник обворовал три автомата.

ИСТОЧНИК KP.RU